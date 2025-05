La loi du marché, ciné-débat suivi d’un pot convivial – 21 mai à 19h – Maison de quartier de la Bottière Nantes, 21 mai 2025 19:00, Nantes.

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Tout public

Après le succès rencontré il y a deux ans, pour le film Nouvelle Cordée, La Belle Cordée nantaise et La sagesse de l’image souhaitaient renouveler leur partenariat. Aussi, nous vous invitons avec plaisir à notre évènement le mercredi 21 mai prochain pour la projection du long-métrage La loi du marché de Stéphane Brizé.La loi du marché de Stéphane Brizé (2015) / 1h33Avec : Vincent Lindon, Karine de Mirbeck, Matthieu SchallerDepuis que son usine a fermé, Thierry, 51 ans, marié et père d’un adolescent handicapé, recherche désespérément du travail pour boucler les fins de mois. Lancé dans une quête éperdue, il suit vaillamment des formations qui ne le mènent à rien et enchaîne sans succès les rendez-vous. Pris à la gorge, il accepte un poste de vigile dans un hypermarché. À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?La projection sera suivie d’un échange avec les membres de La Belle Cordée nantaise, qui accompagnent les demandeurs d’emploi de longue durée dans le quartier de la Bottière. En nous appuyant sur le propos du long-métrage, nous échangerons sur le film bien sûr et sur la réalité actuelle du marché du travail. A l’issue de cette soirée, nous vous offrirons un pot convivial.

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0616205265