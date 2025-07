La Loire et ses poissons Bourbon-Lancy

La Loire et ses poissons

Site du Petit Fleury Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Rencontrez un pêcheurs de l’AAPPMA de Bourbon-Lancy et partez à la découverte du fleuve, des poissons et de leur pêche.

Juste après, emmenez votre pique-nique.

Comme d’habitude, les animations sont gratuites et sur inscription. .

Site du Petit Fleury Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23

