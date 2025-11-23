La Loire, le chant du fleuve – Ciné-discussion Cinéma Le Montagnard La Montagne

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 17:30 –

Gratuit : non 6 € / 4,50 (moins de 16 ans) Tout public

« Le chant du fleuve », documentaire de Pierre Mathiote (France-2025)Ce documentaire raconte une histoire d’amour singulière entre la Femme, la Loire et l’Homme, incarné par le poète, le romancier et le voyageur. La Femme et l’Homme vont échanger comme peut le faire un couple, depuis leur naissance, la source, jusqu’à leur mort, l’estuaire. Projection suivie d’un échange du réalisateur avec les spectateurs. En 1ère partie, court-métrage : « La main tendue », de Cécile Fraboul.

Cinéma Le Montagnard La Montagne 44620

02 40 65 70 02 https://www.youtube.com/watch?v=mIT_AowEqmQ