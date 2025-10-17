La Loire, royale et rebelle Le StanG Pluvigner

La Loire, royale et rebelle

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Ciné doc

Partis du Mont Gerbier-de-Jonc, Jean et Wei ont suivi le fleuve pas à pas. Ils ont vécu quatre saisons sur la Loire, observant les paysages, les rives, les poissons et les pêcheurs. La Loire déborde en hiver ou au printemps, puis se réduit à des veines d’eau, en tirant ses langues de sable, en été. Les véritables amoureux de Loire vivent sur une toue, une plate ou un fûtreau, observant les humeurs du fleuve qui les surprend à chaque fois par sa dynamique, ses lumières et ses pièges imprévus. Les mariniers sont une grande famille, liés par ce fil conducteur aux grandes fêtes de Loire comme au Thoureil, Saumur ou Orléans. Les sportifs ont aussi leur plaisir de Loire, la voile, le canoé kayak, le jet ski, ou même la joute. Au fil des cités riveraines, des vignobles et des châteaux, nous rappellerons l’histoire de ce fleuve royal, jusqu’à Saint-Nazaire, le port tourné vers l’océan d’où s’évadent les plus grands paquebots du monde.

Projection en présence du réalisateur Jean Charbonneau du Cercle des Voyageurs .

