La Longue Vue, salon du livre de Trentemoult Maison des Isles, Rezé Rezé dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

« La Longue Vue », le salon du livre de Trentemoult accueille pour sa troisième édition une soixantaine d’auteur.e.s et éditeur.ice.s.?Les visiteurs et visiteuses découvriront le dynamisme local de la littérature sous toutes ses formes : livres d’art, romans, poésie, contes, BD, pour tous les âges.? Des animations, lectures, et ateliers, sont aussi au programme ; un atelier d’écriture et de façonnage de fanzine (revue rédigée par des amateur·e·s passionné·e·s), des impromptus poétiques, ou encore une initiation à la fabrication de papier artisanal.?Evenement gratuit et ouvert à toutes et tous, co-organisé par la Maison des Utopies Magnifiques et les Romanciers Nantais.

Maison des Isles, Rezé Rezé 44400