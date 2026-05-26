La Lourousienne Louroux-de-Bouble
La Lourousienne Louroux-de-Bouble dimanche 7 juin 2026.
Louroux-de-Bouble
La Lourousienne
Départs de la Salle polyvalente Louroux-de-Bouble Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Chaussez les baskets ou enfourchez le VTT ! La Galoche Lourousienne propose 4 parcours pour tous niveaux, avec ravitaillement charcuterie-fromage en route et jambon au foin à l’arrivée.
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Départs de la Salle polyvalente Louroux-de-Bouble 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 23 08 54
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English :
Put on your sneakers or mountain bike! La Galoche Lourousienne offers 4 routes for all levels, with charcuterie-cheese refreshments en route and hay ham at the finish.
L’événement La Lourousienne Louroux-de-Bouble a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule