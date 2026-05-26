Louroux-de-Bouble

La Lourousienne

Départs de la Salle polyvalente Louroux-de-Bouble Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Chaussez les baskets ou enfourchez le VTT ! La Galoche Lourousienne propose 4 parcours pour tous niveaux, avec ravitaillement charcuterie-fromage en route et jambon au foin à l’arrivée.

.

Départs de la Salle polyvalente Louroux-de-Bouble 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 23 08 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put on your sneakers or mountain bike! La Galoche Lourousienne offers 4 routes for all levels, with charcuterie-cheese refreshments en route and hay ham at the finish.

L’événement La Lourousienne Louroux-de-Bouble a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule