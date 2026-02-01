La Low-Tech faire de la bière avec le soleil Hôtel Brit Bristol 2 rue Velotte Montbéliard

La Low-Tech faire de la bière avec le soleil

Hôtel Brit Bristol 2 rue Velotte Bar des Sciences Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-02-17 20:00:00

Début : 2026-02-17 20:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

La Low-Tech c’est un peu l’opposé de la High-Tech. Cela ne veut pas dire pas de technologie pour autant, mais plutôt un dosage de son utilisation pour mettre au point des systèmes simples, abordables et populaires. Une soirée pour en apprendre plus sur ce modèle de résilience et découvrir un exemple concret autour du brassage de la bière.

La soirée commencera avec Mathilde Morchain (France Nature Environnement BFC) chargée du programme Transition action , qui expliquera ce qu’est la Low-Tech et les initiatives qui existent en Bourgogne-Franche-Comté sur ce sujet. Puis, elle se terminera avec un projet plus concret et local avec l’intervention de Romain Zamboni de la brasserie Hélie. Il brasse de la bière de manière Low-Tech avec les rayons du soleil. Vous y découvrirez des solutions pour produire différemment en réfléchissant avec frugalité et autonomie .

Hôtel Brit Bristol 2 rue Velotte Bar des Sciences Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

