La Ludo d’Iton s’invite à la médiathèque de Bourth ! – Médiathèque de Bourth Bourth, 17 mai 2025 14:00, Bourth.

Eure

La Ludo d’Iton s’invite à la médiathèque de Bourth ! Médiathèque de Bourth 3 Avenue de l’Europe Bourth Eure

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-06-21

2025-05-17

2025-06-21

La Ludo d’Iton est une ludothèque associative itinérante basée au sud du département de l’Eure militant pour la création d’un lieu ressource fixe et durable sur le territoire. Une fois par mois, Simon de la Ludo d’Iton vient vous faire découvrir ses jeux modernes. Seul(e), en famille ou entre amis, vous passerez un après-midi dans la joie et la bonne humeur !

Retrouvez-le à la médiathèque de Bourth le samedi 17 mai et le samedi 21 juin, de 14h à 16h, pour diverses animations et jeux.

Réservation conseillée pour mieux vous accueillir et prévoir les jeux selon l’âge, au 02 32 37 42 54.

Retrouvez tous les rendez-vous de la ludo d’Iton sur son site https://laludoditon.blogspot.com/p/nos-animations.html

Médiathèque de Bourth 3 Avenue de l’Europe

Bourth 27580 Eure Normandie +33 2 32 37 42 54

English : La Ludo d’Iton s’invite à la médiathèque de Bourth !

Ludo d’Iton is a mobile toy library based in the south of the Eure department, working to create a permanent, sustainable resource center in the area. Once a month, Simon from Ludo d’Iton comes to show you his modern games. Alone, with family or friends, you’ll enjoy an afternoon of fun and good humor!

Join him at the Bourth multimedia library on Saturday May 17 and Saturday June 21, from 2 to 4 p.m., for a variety of activities and games.

We advise you to book in advance, so that we can welcome you and provide games according to age, by calling 02 32 37 42 54.

Find out about all the Ludo d’Iton events on its website: https://laludoditon.blogspot.com/p/nos-animations.html

German :

La Ludo d’Iton ist eine mobile Ludothek im Süden des Departements Eure, die sich für die Schaffung einer festen und dauerhaften Anlaufstelle in der Region einsetzt. Einmal im Monat kommt Simon von der Ludo d’Iton, um Ihnen seine modernen Spiele vorzustellen. Allein, mit der Familie oder mit Freunden werden Sie einen fröhlichen Nachmittag verbringen!

Sie finden ihn in der Mediathek von Bourth am Samstag, den 17. Mai und am Samstag, den 21. Juni, von 14 bis 16 Uhr für verschiedene Animationen und Spiele.

Eine Reservierung wird empfohlen, um Sie besser empfangen zu können und die Spiele je nach Alter vorzusehen, unter der Nummer 02 32 37 42 54.

Alle Termine des Ludo d’Iton finden Sie auf seiner Website: https://laludoditon.blogspot.com/p/nos-animations.html

Italiano :

Ludo d’Iton è una ludoteca itinerante con sede nel sud del dipartimento dell’Eure, che si batte per la creazione di un centro risorse permanente e sostenibile nella zona. Una volta al mese, Simon di Ludo d’Iton verrà a mostrarvi i suoi giochi moderni. Da soli, con la famiglia o con gli amici, un pomeriggio di divertimento e buonumore non mancherà di certo!

Unitevi a Simon presso la biblioteca multimediale di Bourth sabato 17 maggio e sabato 21 giugno, dalle 14.00 alle 16.00, per una serie di attività e giochi.

Vi consigliamo di prenotare in anticipo, in modo da potervi accogliere e offrire giochi per tutte le età, telefonando al numero 02 32 37 42 54.

Tutti gli eventi di Ludo d’Iton sono disponibili sul sito web: https://laludoditon.blogspot.com/p/nos-animations.html

Espanol :

Ludo d’Iton es una ludoteca itinerante situada en el sur del departamento de Eure, que lucha por la creación de un centro de recursos permanente y sostenible en la zona. Una vez al mes, Simon de Ludo d’Iton vendrá a enseñarte sus juegos modernos. Ya sea solo, en familia o con amigos, ¡seguro que disfrutará de una tarde de diversión y buen humor!

Acompañe a Simon a la biblioteca multimedia Bourth el sábado 17 de mayo y el sábado 21 de junio, de 14:00 a 16:00, para participar en una serie de actividades y juegos.

Le aconsejamos que reserve con antelación, para que podamos recibirle y ofrecerle juegos para todas las edades, llamando al 02 32 37 42 54.

Encontrará todos los eventos de Ludo d’Iton en su página web: https://laludoditon.blogspot.com/p/nos-animations.html

