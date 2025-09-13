La LudO’ Espalion

La LudO’ Espalion samedi 13 septembre 2025.

La LudO’

Plateau de la Gare Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-20 2025-10-18 2025-11-08 2025-11-22 2025-12-06

Venez jouer à des jeux de société ! De 0 à 107 ans ! À Espalion et sur les communes des environs

La LudO’, c’est un espace de jeux, avec accès libre et gratuit, sans inscription.

C’est également un moment de partage et de convivialité autour de jeux de société ! Jeux coopératifs, de stratégie, de plateau, d’ambiance, de réflexion, de mémoire, de motricité, etc… il y en a pour tous les goûts !

Pour celles et ceux qui ont envie d’emprunter des jeux, plus de 300 jeux sont disponibles à l’emprunt, sur adhésion (et des nouveautés à découvrir régulièrement !). .

Plateau de la Gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 92 66 accueil@cs-espalionestaing.fr

English :

Come and play board games! From 0 to 107 years old ! In Espalion and in the surrounding villages

German :

Kommt und spielt Gesellschaftsspiele! Von 0 bis 107 Jahren! In Espalion und den umliegenden Gemeinden

Italiano :

Venite a giocare con i giochi da tavolo! Da 0 a 107 anni! A Espalion e dintorni

Espanol :

¡Ven a jugar a juegos de mesa! ¡De 0 a 107 años! En Espalion y alrededores

