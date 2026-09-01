Informations pratiques

La ludo ++ Totems Pacé Samedi 28 novembre, 10h00, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Des espaces de jeu pour tous dans le Studio

La ludothèque se déploie dans le Studio pour vous proposer différents espaces de jeu : jeux d’éveil pour les touts petits, parcours de motricité, jeux de construction, jeux de société…

Samedi 28 novembre de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-28T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-28T17:00:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



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