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AGENDA · Pacé

La ludo ++ Totems Pacé

samedi 28 novembre 2026 · Totems · Pacé

La ludo ++ Totems Pacé

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

La ludo ++ Totems Pacé Samedi 28 novembre, 10h00, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Des espaces de jeu pour tous dans le Studio

La ludothèque se déploie dans le Studio pour vous proposer différents espaces de jeu : jeux d’éveil pour les touts petits, parcours de motricité, jeux de construction, jeux de société…
Samedi 28 novembre de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-28T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-28T17:00:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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