La LudoMobile à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Début : Mercredi 2025-09-17
2025-09-17
La LudoMobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille.
mercredi 17 septembre à la Médiathèque de St Laurent d’Olt de 09h-17h30 .
Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com
English :
The LudoMobile is a toy and game library for the whole family.
German :
Das LudoMobil ist eine Spielothek mit Spielen und Spielsachen für die ganze Familie.
Italiano :
La LudoMobile è una libreria di giochi e giocattoli per tutta la famiglia.
Espanol :
El LudoMóvil es una ludoteca para toda la familia.
