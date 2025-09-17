La LudoMobile à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt

La LudoMobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille.

mercredi 17 septembre à la Médiathèque de St Laurent d’Olt de 09h-17h30 .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com

English :

The LudoMobile is a toy and game library for the whole family.

German :

Das LudoMobil ist eine Spielothek mit Spielen und Spielsachen für die ganze Familie.

Italiano :

La LudoMobile è una libreria di giochi e giocattoli per tutta la famiglia.

Espanol :

El LudoMóvil es una ludoteca para toda la familia.

