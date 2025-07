La LudO’Plein air Espalion

La LudO’Plein air Espalion mercredi 30 juillet 2025.

La LudO’Plein air

Plateau de la Gare Espalion Aveyron

Début : Mercredi 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Venez jouer à des jeux de société ! De 0 à 107 ans !

La LudO’Plein Air c’est un espace de jeux, avec accès libre et gratuit, sans inscription, en plein air ! C’est également un moment de partage et de convivialité autour de jeux de société ! Jeux coopératifs, de stratégie, de plateau, d’ambiance, de réflexion, de mémoire, de motricité, etc… il y en a pour tous les goûts ! .

Plateau de la Gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 92 66 accueil@cs-espalionestaing.fr

English :

Come and play board games! Ages 0 to 107!

German :

Kommt und spielt Gesellschaftsspiele! Von 0 bis 107 Jahren!

Italiano :

Venite a giocare con i giochi da tavolo! Da 0 a 107 anni!

Espanol :

¡Ven a jugar a juegos de mesa! ¡De 0 a 107 años!

L’événement La LudO’Plein air Espalion a été mis à jour le 2025-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)