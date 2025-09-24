La ludothèque Centre social du Pays d’Arnay-Liernais Arnay-le-Duc

La ludothèque Centre social du Pays d'Arnay-Liernais Arnay-le-Duc mercredi 24 septembre 2025.

Centre social du Pays d’Arnay-Liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-24 10:00:00

fin : 2025-09-24 11:30:00

Date(s) :

2025-09-24

La ludothèque ouvre un espace dédié aux jeux pour les enfants de 3 mois à 10 ans. Une salle aménagée avec différents espaces pour régaler petits et grands (jeux de construction, espace de motricité, jeu d’imitation, espace bébé, …).

Retrouvez nous en salle po3 du centre social un mercredi sur 2 de 10h à 11h30 .

Centre social du Pays d’Arnay-Liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55 chevallier.adeline@csarnayleduc.fr

