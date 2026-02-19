La ludothèque est ouverte ce samedi ! Sombernon

La ludothèque est ouverte ce samedi !

Place Bénigne Fournier Sombernon Côte-d’Or

Vous faites quoi samedi matin ?

Venez faire un tour à notre ludothèque associative !

C’est l’occasion idéale de découvrir une vaste sélection de jeux pour tous des jeux pour les petits, pour les grands, pour la famille, ainsi que des jeux pour les joueurs confirmés et experts. Que vous souhaitiez jouer seul, en famille ou entre amis, chacun y trouvera son bonheur !

Pour seulement 5€ par an, vous pourrez emprunter jusqu’à 4 jeux parmi les 500 disponibles, avec des nouveautés ajoutées régulièrement. Et n’oubliez pas, c’est tous les 1ers samedis de chaque mois !

Rendez-vous à l’Espace Jeunes (accueil ados) entre 9h45 et 12h15, près de la bibliothèque de Sombernon. .

Place Bénigne Fournier Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr

