La ludothèque fait son carnaval Ludothèque associative de Bayeux Bayeux

Ludothèque associative de Bayeux 1-3 cour des platanes Bayeux Calvados
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
La ludothèque vous invite pour un après-midi haut en couleurs, déguisé·e ou non. Au programme puzzle challenge (sur inscription), jeux de société sur le thème du carnaval, jeux extérieurs et grands jeux en bois. Boissons et gâteaux en vente sur place (paiement en espèces).
English : La ludothèque fait son carnaval
The toy library invites you to enjoy a colourful afternoon, dressed up or down. On the programme: puzzle challenge (registration required), carnival-themed board games, outdoor games and large wooden games. Drinks and cakes available on site (cash only).
