La ludothèque fait son carnaval Ludothèque associative de Bayeux Bayeux

La ludothèque fait son carnaval

Ludothèque associative de Bayeux 1-3 cour des platanes Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

La ludothèque vous invite pour un après-midi haut en couleurs, déguisé·e ou non. Au programme puzzle challenge (sur inscription), jeux de société sur le thème du carnaval, jeux extérieurs et grands jeux en bois. Boissons et gâteaux en vente sur place (paiement en espèces).

La ludothèque vous invite pour un après-midi haut en couleurs, déguisé·e ou non. Au programme puzzle challenge (sur inscription), jeux de société sur le thème du carnaval, jeux extérieurs et grands jeux en bois. Boissons et gâteaux en vente sur place (paiement en espèces). .

Ludothèque associative de Bayeux 1-3 cour des platanes Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 28 67 ludoasso.bayeux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La ludothèque fait son carnaval

The toy library invites you to enjoy a colourful afternoon, dressed up or down. On the programme: puzzle challenge (registration required), carnival-themed board games, outdoor games and large wooden games. Drinks and cakes available on site (cash only).

L’événement La ludothèque fait son carnaval Bayeux a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Bayeux Intercom