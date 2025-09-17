La ludothèque mobile Liernais

La ludothèque mobile Liernais mercredi 17 septembre 2025.

Gratuit

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2026-03-04 11:30:00

Date(s) :

2025-09-17 2025-10-29 2025-11-26 2025-12-10 2026-01-07 2026-02-18 2026-03-04 2026-04-15 2026-05-27 2026-06-10 2026-07-08

Le centre social vous annonce l’ouverture de la ludothèque mobile à Liernais. Ce projet a pour objectif d’apporter le jeu au plus près de chez vous. La ludothèque ouvrira un mercredi par mois à la Maison du temps Libre de 10h à 11h30 et vous proposera un large choix de jeux et jouets. Une salle aménagée avec différents espaces pour tous les enfants de 3 mois à 10 ans (espace bébé, espace de motricité, jeux de construction, jeu d’imitation, …). Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

Maison du temps libre Liernais 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55 chevallier.adeline@csarnayleduc.fr

