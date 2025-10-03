La ludothèque sort le grand jeu… en bois ! Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Apt

Accès libre et gratuit

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Venez vous amuser avec les grands jeux en bois de la ludothèque !

Défiez vos amis ou votre famille, partagez des rires et des moments de compétition amicale autour de jeux classiques et originaux. Une activité ludique et conviviale pour petits et grands !

Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269 https://www.instagram.com/mediatheque_ludotheque_apt/ La médiathèque-ludothèque la Halle aux Grains vous accueille en centre-ville d’Apt dans un bâtiment lumineux. Son accès est libre et ouvert à tous. Pour emprunter des livres, des jeux et tout autre ouvrage, une inscription annuelle de 8€ est demandée. Gratuité pour les mineurs, étudiants et minima sociaux. L’inscription vous permettra d’emprunter dans un catalogue d’un réseau de 11 bibliothèques !

@Municipalité d’Apt