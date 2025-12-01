La lumière ça se fête 63540 Clermont-Ferrand
Marie Virginie Cambriels, spécialiste des musiques anciennes, avec la Compagnie ORION, proposeront un voyage musical pour célébrer sainte Lucie qui marque avec l’avent le début de la saison de Noël.
63540 4 Rue Notre Dame du Port Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 56 18 74 info@via-arverna.org
English :
Early music specialist Marie Virginie Cambriels, with Compagnie ORION, will take us on a musical journey to celebrate Saint Lucy, who, along with Advent, marks the start of the Christmas season.
German :
Marie Virginie Cambriels, Spezialistin für alte Musik, wird zusammen mit der Compagnie ORION eine musikalische Reise zur Feier der heiligen Lucia anbieten, die mit dem Advent den Beginn der Weihnachtszeit markiert.
Italiano :
Marie Virginie Cambriels, specialista di musica antica, e la Compagnie ORION ci accompagneranno in un viaggio musicale per celebrare Santa Lucia che, insieme all’Avvento, segna l’inizio del periodo natalizio.
Espanol :
Marie Virginie Cambriels, especialista en música antigua, y la Compagnie ORION nos llevarán en un viaje musical para celebrar Santa Lucía, que, junto con el Adviento, marca el inicio del tiempo de Navidad.
