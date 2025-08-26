La lune en plein jour Sainte-Savine

La lune en plein jour Sainte-Savine dimanche 25 janvier 2026.

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

On dit que voir la lune en plein jour, c’est croire à des choses invraisemblables. C’est vrai, la lune en plein jour, c’est tout un tas de choses étranges un enfant devenu chat, une femme qui vole sur le dos du vent, une île déserte qui pousse au beau milieu de la rue…

C’est aussi une étoile, un rêve, une chanson qu’on garde au creux du cœur, pour les moments difficiles ou heureux.



Mais c’est surtout une chanteuse et sa harpe, Cristine, un chanteur et sa guitare, Thibaud. Ces deux-là ont vu la lune en plein jour dès la naissance, c’est sûr. Et ne l’ont jamais vraiment quittée des yeux…



Des chansons d’Anne Sylvestre, Cristine Merienne et Thibaud Defever.



Avec

Cristine MERIENNE (chant, harpe), Thibaud DEFEVER (chant, guitares, ukulélé et banjo)



Production

Sostenuto



Arrangements musicaux

Thibaud DEFEVER



Ecriture

Cristine MERIENNE, Thibaud DEFEVER et Sophie FORTE



Mise en scène

Belén RIQUELME



Création lumière

Julien BOUZILLE



CNM, Théâtre Antoine Vitez Ivry sur Seine, La Maison pour tous Beaucourt, La Poudrière Belfort, Le Festival de Marne .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

L’événement La lune en plein jour Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne