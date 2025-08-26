La lune en plein jour Sainte-Savine
La lune en plein jour Sainte-Savine dimanche 25 janvier 2026.
On dit que voir la lune en plein jour, c’est croire à des choses invraisemblables. C’est vrai, la lune en plein jour, c’est tout un tas de choses étranges un enfant devenu chat, une femme qui vole sur le dos du vent, une île déserte qui pousse au beau milieu de la rue…
C’est aussi une étoile, un rêve, une chanson qu’on garde au creux du cœur, pour les moments difficiles ou heureux.
Mais c’est surtout une chanteuse et sa harpe, Cristine, un chanteur et sa guitare, Thibaud. Ces deux-là ont vu la lune en plein jour dès la naissance, c’est sûr. Et ne l’ont jamais vraiment quittée des yeux…
Des chansons d’Anne Sylvestre, Cristine Merienne et Thibaud Defever.
Avec
Cristine MERIENNE (chant, harpe), Thibaud DEFEVER (chant, guitares, ukulélé et banjo)
Production
Sostenuto
Arrangements musicaux
Thibaud DEFEVER
Ecriture
Cristine MERIENNE, Thibaud DEFEVER et Sophie FORTE
Mise en scène
Belén RIQUELME
Création lumière
Julien BOUZILLE
CNM, Théâtre Antoine Vitez Ivry sur Seine, La Maison pour tous Beaucourt, La Poudrière Belfort, Le Festival de Marne .
L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr
