La lune sera pleine de jazz au Labo à Crest Crest
La lune sera pleine de jazz au Labo à Crest Crest mercredi 17 septembre 2025.
La lune sera pleine de jazz au Labo à Crest
5 rue Gustave Eiffel Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 18:00:00
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
VERB est un groupe de jazz issu d’un coup de foudre entre trois musiciens lors d’une jam. Les trois musiciens partagent un moment unique, et décident de se revoir régulièrement.
.
5 rue Gustave Eiffel Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 01 14 18 resajazzasaou@gmail.com
English :
VERB is a jazz band born of love at first sight between three musicians during a jam session. The three musicians share a unique moment, and decide to meet again regularly.
German :
VERB ist eine Jazzband, die aus einer Liebe auf den ersten Blick zwischen drei Musikern während einer Jam-Session entstanden ist. Die drei Musiker teilen einen einzigartigen Moment und beschließen, sich regelmäßig zu treffen.
Italiano :
VERB è un gruppo jazz nato dall’amore a prima vista tra tre musicisti durante una jam session. I tre musicisti hanno condiviso un momento unico e hanno deciso di incontrarsi regolarmente.
Espanol :
VERB es un grupo de jazz nacido del amor a primera vista entre tres músicos en una jam session. Los tres músicos compartieron un momento único y decidieron reunirse con regularidad.
L’événement La lune sera pleine de jazz au Labo à Crest Crest a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme