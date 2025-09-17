La lune sera pleine de jazz au Labo à Crest Crest

5 rue Gustave Eiffel Crest Drôme

Début : 2025-09-17 18:00:00

VERB est un groupe de jazz issu d’un coup de foudre entre trois musiciens lors d’une jam. Les trois musiciens partagent un moment unique, et décident de se revoir régulièrement.

5 rue Gustave Eiffel Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 01 14 18 resajazzasaou@gmail.com

English :

VERB is a jazz band born of love at first sight between three musicians during a jam session. The three musicians share a unique moment, and decide to meet again regularly.

German :

VERB ist eine Jazzband, die aus einer Liebe auf den ersten Blick zwischen drei Musikern während einer Jam-Session entstanden ist. Die drei Musiker teilen einen einzigartigen Moment und beschließen, sich regelmäßig zu treffen.

Italiano :

VERB è un gruppo jazz nato dall’amore a prima vista tra tre musicisti durante una jam session. I tre musicisti hanno condiviso un momento unico e hanno deciso di incontrarsi regolarmente.

Espanol :

VERB es un grupo de jazz nacido del amor a primera vista entre tres músicos en una jam session. Los tres músicos compartieron un momento único y decidieron reunirse con regularidad.

