La Lune sera pleine de jazz Pascal Charrier 4tet et ses invités Le Labo Crest

La Lune sera pleine de jazz Pascal Charrier 4tet et ses invités

Le Labo 5 rue Gustave Eiffel Crest Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-30 18:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Répertoire évoquant la vie, les souvenirs, les empreintes du temps en mettant en jeu un langage de JazzActuel. Invité de la tournée, le trompettiste Ralph Alessi fera du quartet Jazz experience un cinq majeur.

Le Labo 5 rue Gustave Eiffel Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 01 14 18 resajazzasaou@gmail.com

English :

A repertoire evoking life, memories and the imprints of time, using the language of JazzActuel. Guest trumpeter Ralph Alessi will turn the Jazz Experience quartet into a major five.

German :

Das Repertoire beschwört das Leben, die Erinnerungen und die Spuren der Zeit herauf, indem es eine Sprache des JazzActuel ins Spiel bringt. Als Gast auf der Tournee wird der Trompeter Ralph Alessi das Quartett Jazz experience zu einem Five Major machen.

Italiano :

Un repertorio che evoca la vita, i ricordi e le impronte del tempo, utilizzando il linguaggio del JazzActuel. Il trombettista ospite Ralph Alessi trasformerà il quartetto di Jazz experience in un cinque maggiore.

Espanol :

Un repertorio que evoca la vida, los recuerdos y las huellas del tiempo, utilizando el lenguaje del JazzActuel. El trompetista invitado Ralph Alessi convertirá el cuarteto Jazz experience en un quinteto mayor.

