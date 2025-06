La lune sera pleine de jazz, Tigres et canapés, Fanfare Rock Jazz Soyans 3 juillet 2025 21:00

Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Jeudi 2025-07-03 21:00:00

Composée de cinq musiciens professionnels actifs sur la scène internationnale drômoise, la fanfare Tigres et canapés développe une musique tout la fois confortable et ensauvagée.

La Grande Grange

Soyans 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes resajazzasaou@gmail.com

English :

Made up of five professional musicians active on the international scene in the Drôme, the Tigres et canapés brass band develops music that is both comfortable and wild.

German :

Die Band Tigres et canapés besteht aus fünf professionellen Musikern, die in der internationalen Szene der Region Drôme aktiv sind, und entwickelt eine Musik, die gleichzeitig gemütlich und wild ist.

Italiano :

Tigres et canapés è una brass band composta da cinque musicisti professionisti attivi sulla scena internazionale della Drôme, la cui musica è al contempo confortevole e selvaggia.

Espanol :

Tigres et canapés es una banda de música compuesta por cinco músicos profesionales activos en la escena internacional de la región de Drôme. Su música es a la vez cómoda y salvaje.

