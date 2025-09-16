La lune sourit le jour Le Carré d’Art – centre culturel Pôle Sud – Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne

La lune sourit le jour Le Carré d’Art – centre culturel Pôle Sud – Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne mardi 16 septembre 2025.

La lune sourit le jour Le Carré d’Art – centre culturel Pôle Sud – Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 16 – 20 septembre Entrée libre

A l’occasion d’une résidence de création à Chartres-de-Bretagne, Géraldine Lay a appréhendé les espaces, éprouvé la lumière et l’atmosphère de la ville, mais aussi celles et ceux qui y vivent.

« Lors de mes séjours à Chartres-de-Bretagne, j’ai arpenté ses rues, ses zones pavillonnaires et ses bordures discrètes. Il me reste des fragments, suggérant des visages et des paroles, des lumières sur des façades, des postures entrevues, des fictions silencieuses qui se nouent derrière chaque baie vitrée.

Si cette série peut se définir comme une chronique de la vie périurbaine, elle est avant tout une invitation à se raconter des histoires. Le fil conducteur est celui de la couleur, qui nous guide à travers des scènes muettes, observées depuis la rue. Car ces lieux, je ne les ai que rarement traversés. Je me suis tenue au bord, derrière les haies taillées, regardant depuis l’extérieur, dans une position volontairement distante – à la fois curieuse, respectueuse, et légèrement étrangère.

C’est ce seuil – ce regard qui n’entre pas – qui nourrit la tension narrative de la série. Le cadrage, la lumière, les couleurs, parfois franches ou doucement désaturées, transforment ces scènes en possibles amorces de récits ».

Géraldine Lay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-16T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00.000+02:00

1

02 99 77 13 20

Le Carré d’Art – centre culturel Pôle Sud – Chartres-de-Bretagne 1 rue de la Conterie Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine