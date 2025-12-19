La lutte contre le frelon asiatique Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

La lutte contre le frelon asiatique

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Lucie Réaux, en charge de la lutte contre le frelon asiatique au sein du Groupement de Défense Sanitaire de l’Orne (GDS 61), présente l’insecte et comment ralentir sa progression par des méthodes adaptées. Sur inscription, nombre de places limité.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

