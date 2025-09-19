La Lutte Vellave Le Puy-en-Velay

La Lutte Vellave Le Puy-en-Velay vendredi 19 septembre 2025.

La Lutte Vellave

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Depuis toujours, les jeunes bergers du Velay s’affrontent, lors d’un tournoi de lutte vellave, pour conquérir le troupeau mythique de brebis noires du Velay et ce, au cours d’un rituel obscur et un peu sauvage…

.

Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Since time immemorial, the young shepherds of the Velay region have competed in a wrestling tournament to conquer the mythical flock of black Velay ewes in an obscure and somewhat savage ritual?

German :

Die jungen Schäfer aus dem Velay treten seit jeher in einem Turnier des Vellave-Ringens gegeneinander an, um die mythische Herde der schwarzen Schafe des Velay zu erobern, und zwar in einem dunklen und etwas wilden Ritual

Italiano :

Da tempo immemorabile, i giovani pastori della regione del Velay si sfidano in un torneo di lotta per conquistare il mitico gregge di pecore nere del Velay in un rituale oscuro e un po’ selvaggio?

Espanol :

Desde tiempos inmemoriales, los jóvenes pastores de la región de Velay compiten en un torneo de lucha para conquistar el mítico rebaño de ovejas negras de Velay en un ritual oscuro y un tanto salvaje..

L’événement La Lutte Vellave Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay