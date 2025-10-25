LA LYRE CONTRE LE CANCER Béziers

LA LYRE CONTRE LE CANCER Béziers samedi 25 octobre 2025.

LA LYRE CONTRE LE CANCER

Rue Cesaria Évora Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-10-25

2025-10-25

La Lyre Biterroise est de retour pour son concert d’automne au profit de La Ligue contre le cancer!

Payant- réservation en ligne ou dans nos bureaux d’information touristique. .

Rue Cesaria Évora Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 62 02 98

English :

La Lyre Biterroise is back for its autumn concert in aid of La Ligue contre le cancer!

German :

Die Lyre Biterroise ist wieder da und gibt ihr Herbstkonzert zu Gunsten der Krebsliga!

Italiano :

La Lyre Biterroise torna per il suo concerto autunnale a favore de La Ligue contre le cancer!

Espanol :

La Lyre Biterroise vuelve con su concierto de otoño a beneficio de la Liga contra el Cáncer

