La machine a démonter le Temps Auberge de la Vallée de l’Oule Cornillon-sur-l’Oule

Auberge de la Vallée de l’Oule 222 la Provençale Cornillon-sur-l’Oule Drôme

Évènement incontournable! Sylvain, guitariste aguerri reprend vos titres préférés choisissez parmis ses 360 chansons!

Auberge de la Vallée de l’Oule 222 la Provençale Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 21 66 auberge.valleeoule@orange.fr

English :

A not-to-be-missed event! Seasoned guitarist Sylvain covers your favourites: choose from his 360 songs!

German :

Diese Veranstaltung ist ein Muss! Sylvain, ein erfahrener Gitarrist, spielt Ihre Lieblingssongs: Wählen Sie aus 360 Liedern!

Italiano :

Un evento da non perdere! Sylvain, chitarrista esperto, interpreterà i vostri brani preferiti: scegliete tra le sue 360 canzoni!

Espanol :

Una cita ineludible Sylvain, guitarrista experimentado, tocará sus canciones favoritas: ¡elija entre sus 360 canciones!

