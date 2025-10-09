la Machine à Ecrire Séance avec Echange Cinéma Olympia Pontarlier
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-09 14:30:00
fin : 2025-10-09 16:05:00
2025-10-09
A l’occasion du mois consacré à la Santé Mentale, Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir « la Machine à Ecrire et autres sources de tracas ».
Temps d’Echange à la suite du film assuré par l’Association la Charrue avant les Bœufs et l’Etablissement du Grand Vallier de Pontarlier. .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
