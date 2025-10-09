La machine à écrire Soirée échange Cinéma Olympia Pontarlier
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-09 14:30:00
2025-10-09
Organisée par le cinéma olympia et l’association la charue avant les boeufs.
A l’occasion du mois de la Santé Mentale, Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir « la Machine à Ecrire et autres sources de tracas » le Jeudi 9 Octobre à 14h30 Temps d’Echange à la suite du film assuré par l’association la Charrue avant les Boeufs et l’Etablissement du Grand Vallier. .
