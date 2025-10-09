La machine à écrire Soirée échange Cinéma Olympia Pontarlier

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Organisée par le cinéma olympia et l’association la charue avant les boeufs.
A l’occasion du mois de la Santé Mentale, Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir « la Machine à Ecrire et autres sources de tracas » le Jeudi 9 Octobre à 14h30 Temps d’Echange à la suite du film assuré par l’association la Charrue avant les Boeufs et l’Etablissement du Grand Vallier.   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 17 63  cine.olympia@orange.fr

