La machine à Entuber – L’arnaque TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 20:30 – 21:45

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

Sous leurs airs de dandy moderne, Léopold Newman et Albert Redford sont deux arnaqueurs notoires, notamment recherchés pour détournement de son et voix de fête. Après des années à faire du stop sur la route de la gloire, ils ont finalement trouvé un concept novateur qui leur permettra d’atteindre la notoriété qu’ils sont certains de mériter : la machine à entuber.De Goldman à Manu chao, de Bob Marley aux Daft Punk, le répertoire des plus grands artistes de ces dernières décennies passe à la machine et vient habiller les compositions humoristiques de ce duo d’arnaqueurs.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com



