LA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS, Département du Loiret,

Informations pratiques

LA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Londres, 1895. L’Explorateur du Temps, un savant anglais, organise chaque jeudi un dîner auquel il convie ses amis pour leur faire part de ses nouvelles recherches. Lors d’une de ces réunions, il leur révèle avoir découvert la possibilité de voyager dans le temps. Face à ses amis incrédules, il décide d’expérimenter son invention et se retrouve projeté en l’an 802 701.

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Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Le TURK