La machine à histoires Médiathèque Aragon Le Mans

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-10-01 18:00:00

2025-10-01

De cette drôle d’invention, des voix s’entremêlent pour vous conter des histoires. Par Jérôme Côme de la Compagnie Les Tombés de la Lune.

10h à 18h Aragon (auditorium)

À partir de 4 ans .

