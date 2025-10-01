La machine à histoires Médiathèque Aragon Le Mans
mercredi 1 octobre 2025.
La machine à histoires
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2025-10-01 10:00:00
fin : 2025-10-01 18:00:00
2025-10-01
Lecture
De cette drôle d’invention, des voix s’entremêlent pour vous conter des histoires. Par Jérôme Côme de la Compagnie Les Tombés de la Lune.
10h à 18h Aragon (auditorium)
À partir de 4 ans .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
