La machine à laver le linge du passé Journées du Patrimoine Lavoir Lou Lavadou Lambesc

La machine à laver le linge du passé Journées du Patrimoine

Dimanche 21 septembre 2025.

Saynète à 10:30 et 11:15. Lavoir Lou Lavadou Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Deux bugadières vous attendent pour vous montrer comment les anciens lavaient leur linge. Elles en profiteront également pour vous raconter les petites histoires autour des bassins en eau.

Lavoir Lou Lavadou Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

English :

Two « bugadières » are waiting to show you how the ancients washed their clothes. They’ll also take the opportunity to tell you stories about the water basins.

German :

Zwei Bugadières erwarten Sie, um Ihnen zu zeigen, wie die Alten ihre Wäsche gewaschen haben. Sie werden Ihnen auch die Gelegenheit nutzen, um Ihnen die kleinen Geschichten rund um die Wasserbecken zu erzählen.

Italiano :

Due « bugadières » vi aspettano per mostrarvi come si lavavano i panni un tempo. Vi racconteranno anche storie sui bacini d’acqua.

Espanol :

Dos « bugadières » le esperan para mostrarle cómo lavaban la ropa los antiguos. También te contarán historias sobre las pilas de agua.

