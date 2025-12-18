La machine à remonter le Rock Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 20:00 – 21:20

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Habité depuis toujours par le rêve d’être le plus grand speaker radio de tous les temps, John vous invite à découvrir sa machine à remonter le rock, un bijou de technologie qu’il a passé sa vie à construire. Une fois ses automates-musiciens surpuissants alimentés des plus grands classiques, il pourra mettre son plan à exécution : pirater toutes les radios du monde et diffuser son précieux rock à travers un procédé révolutionnaire. Parviendra-t-il à ses fins ? Plongez dans la vie de cet amoureux des 50’s et 60’s, pionnier des radios pirates et génie incompris. Entre riffs endiablés et anecdotes croustillantes, un voyage en musique et en images au cœur de l’histoire du rock’n’roll ! https://www.youtube.com/watch?si=itLiTMr9piMuWB3T&v=Jlg4RuFKgPk&feature=youtu.be

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

