La machine à remonter le son Brion-près-Thouet
samedi 26 septembre 2026 · Brion-près-Thouet
Informations pratiques
Brion-près-Thouet
La machine à remonter le son
Brion-près-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Années 90-2000. DJ Ambiance Fabrice. Venez revivre les meilleurs années ! Food trucks, buvette et restauration sur place.
Entrée : 6€ (avec une consommation)
Réservation obligatoire : 06 03 00 06 22
Années 90-2000. DJ Ambiance Fabrice. Venez revivre les meilleurs années ! Food trucks, buvette et restauration sur place.
Entrée : 6€ (avec une consommation)
Réservation obligatoire : 06 03 00 06 22 .
Brion-près-Thouet 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 00 06 22 ape.brion79@hotmail.fr
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English : La machine à remonter le son
The ’90s–2000s. DJ Ambiance Fabrice. Come relive the best years! Food trucks, a refreshment stand, and on-site dining.
Admission: 6? (includes one drink)
Reservations required: 06 03 00 06 22
L’événement La machine à remonter le son Brion-près-Thouet a été mis à jour le 2026-09-04 par Maison du Thouarsais