Informations pratiques

Brion-près-Thouet

La machine à remonter le son

Brion-près-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Années 90-2000. DJ Ambiance Fabrice. Venez revivre les meilleurs années ! Food trucks, buvette et restauration sur place.

Entrée : 6€ (avec une consommation)

Réservation obligatoire : 06 03 00 06 22

Années 90-2000. DJ Ambiance Fabrice. Venez revivre les meilleurs années ! Food trucks, buvette et restauration sur place.

Entrée : 6€ (avec une consommation)

Réservation obligatoire : 06 03 00 06 22 .

Brion-près-Thouet 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 00 06 22 ape.brion79@hotmail.fr

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English : La machine à remonter le son

The ’90s–2000s. DJ Ambiance Fabrice. Come relive the best years! Food trucks, a refreshment stand, and on-site dining.

Admission: 6? (includes one drink)

Reservations required: 06 03 00 06 22

L’événement La machine à remonter le son Brion-près-Thouet a été mis à jour le 2026-09-04 par Maison du Thouarsais