La machine à voyager dans le temps Bourges
samedi 28 mars 2026
La machine à voyager dans le temps
34 rue Henri Sellier Bourges Cher
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Samedi 2026-03-28 17:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concert d’instruments à cordes
Les élèves de violon, alto, violoncelle et contrebasse des conservatoires de Bourges, Mehun-sur Yèvre, St Amand Montrond et Vierzon se réunissent pour la 5e fois.
Après avoir exploré Halloween, les musiques de film, la danse et les musiques actuelles, ils vous invitent cette année à un voyage… à travers le temps.
Grâce à une étonnante machine à remonter le temps, actionnée avec la complicité des élèves de théâtre du Conservatoire de Bourges, préparez-vous à traverser les époques et à vivre un spectacle plein de surprises.
Laissez vous embarquer pour une aventure musicale et théâtrale hors du temps. .
34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
English :
String concert
