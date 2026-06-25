La machine dans le jardin Verger de l’école Mellionnec vendredi 24 juillet 2026.

Mellionnec

La machine dans le jardin

Verger de l’école Route des Écoles Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Au croisement des sciences humaines et sociales et de la science-fiction, l’association Prospect Station propose un festival annuel autour des utopies techniques afin de réfléchir aux problématiques écologiques, sociales, politiques de notre temps le festival invite des chercheur·es, des écrivain·es, des artistes, des technicien·nes et des militant·es à venir présenter leurs travaux dans le cadre d’ateliers, de débats, de conférences ou de séminaires.

Org. Prospect Station .

Verger de l’école Route des Écoles Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90

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English :

L’événement La machine dans le jardin Mellionnec a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh