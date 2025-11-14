La machine de Turing, du concept à la réalisation Route du Radôme Pleumeur-Bodou

La machine de Turing, du concept à la réalisation

Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Par Marc Raynaud, professeur de mathématiques. .

Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La machine de Turing, du concept à la réalisation Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose