LA MACHINE DE TURING – THEATRE MICHEL Paris

LA MACHINE DE TURING Début : 2025-12-31 à 19:00.

LA MACHINE DE TURINGAprès trois années de triomphe au Théâtre du Palais-Royal, plongez à nouveau dans l’univers captivant de ‘La Machine de Turing’ de Benoît Solès, au Théâtre Michel à partir du 20 août ! Réservez vos places pour redécouvrir cette pièce émouvante et inspirante qui a conquis les cœurs et les esprits.L’histoireL’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.Turing a construit une machine pensante qui se révélera être le premier ordinateur. Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnée rappelant étrangement un célèbre logo…Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret, un grand secret ? Non ?Dans ce cas, vous ignorez combien il peut être difficile de le garder pour soi.De toutes les choses immatérielles, le silence est l’une des plus lourde à porter. Et justement, ma vie était remplie de secrets…Avez-vous déjà entendu parler de l’Enigma ?Bien sûr que non, comment le pourriez-vous ?Alors, c’est le moment d’être bien attentif. »Une pièce de Benoit SOLÈSInspirée par la pièce de Hugh Whitemore :« BREAKING THE CODE »basée sur ALAN TURING : THE ENIGMA d’Andrew Hodges4 MOLIÈRESMeilleur spectacle Théâtre PrivéAuteur francophone vivant : Benoit SolèsMetteur en scène Théâtre Privé : Tristan PetitgirardComédien : Benoit SolèsEquipe artistiqueMise en scène : Tristan PETITGIRARDAssistante mise en scène : Anne PLANTEYDécor : Olivier PROSTCostumes : Virginie HLumières : Denis SCHLEPPMusique : Romain TROUILLETVidéo : Mathias DELFAU Production : Théâtre Michel, Label Compagnie, Atelier Théâtre Actuel, Acme et Fiva Production

THEATRE MICHEL 38 RUE DES MATHURINS 75008 Paris 75