La Grande Tablée – La Machine du Moulin Rouge Paris, 30 mai 2025, Paris.

Cette année, pour la fête des voisins, le Bouillon Pigalle, Pink Mamma, et La Machine du Moulin Rouge s’associent pour créer la plus grande de tablée de Paris.

De 18h à 22h, la rue Duperré accueillera un banquet transalpin gargantuesque, parfait mélange des intemporels plats du Bouillon et des emblématiques piatti italiens Big Mamma style.

Au menu : burrata XXL, ribambelle d’œufs mayonnaise, pâtes à la truffe et autres iconiques saucisses purée, et on finit en douceur avec un festival de profiteroles et de tiramisù.

Tout au long du diner, c’est La Machine du Moulin Rouge, avec l’aimable autorisation du Moulin Rouge, aux commandes pour une animation musicale bien rythmée et inédite.

Le Cabaret La Barbichette proposera un show musical magistral, tandis que Teki Latex, fier habitant du 9e, prévoit un set d’anthologie.

Le prix ? 39€, tout compris : entrée, plat, dessert, boissons et alcool inclus pour trinquer avec ses voisins chéris.

BILLETTERIE OUVERTE À PARTIR DU MERCREDI 7 MAI

Le vendredi 30 mai 2025

de 18h00 à 22h00

payant

39 €

Public adultes.

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

