Reggaeton Gang Fusion : Divin0 x La Chismoteka – La Machine du Moulin Rouge Paris

La Reggaeton Gang Fusion est de retour le samedi 7 juin 2025 pour une fusion explosive entre Paris et Santiago : Divin0 x La Chismoteka.

Une nuit 100% reggaetonera, menée par des artistes qui transforment le dancefloor en zone libre, en terrain de sueur y de perreo duro.

Programmation : Divin0 · DJ Lizz · Bushbby · Bengala · Shilita · Daviaa · La Shrekira · Mila Furie

Un Central brûlant, full reggaeton y global perreo, shows de danse, drag et pôle dance

Une Chaufferie en feu, aux sonorités du futur : funk br, reggaeton, guaracha, latinclub

Pour une fête plus chaude, plus libre, plus safe.

Pour danser ensemble, fort, longtemps, autrement.

Ceci est un evenement safer. Des angelitos sont présent·es toute la nuit pour veiller sur vous, vous écouter, vous soutenir ou intervenir si besoin. Vous pouvez aussi vous adresser à l’équipe de Divin0 ou du club à tout moment.

Le samedi 07 juin 2025

de 23h59 à 06h00

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, Bd de Clichy 75018 90, Bd de ClichyParis

