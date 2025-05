Quartiers Rouges w/ Mamba Negra & Metarave – La Machine du Moulin Rouge Paris, 14 juin 2025, Paris.

Pour cette nouvelle édition de Quartiers Rouges, on réunit deux forces brûlantes de la scène club mondiale : Mamba Negra, collectif brésilien queer et radicalement libre, et Metarave, fer de lance des sons hybrides et sans frontières. Ensemble, iels investissent La Machine du Moulin Rouge pour une nuit intense, sans compromis.

Des sonorités percussives, des basses abrasives, une énergie brute et transgressive : on vous prépare un voyage entre rave futuriste, latin core déconstruits et club music en feu. Cette date est pensée comme une célébration des scènes queer et indisciplinées.

Le vendredi 13 juin 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 17 à 24 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

La soirée Quartiers Rouges revient à La Machine le vendredi 13 juin 2025 !