Fervo Fluxo : Tasha & Tracie, Kyan, DJ Ray… – La Machine du Moulin Rouge Paris 28 juin 2025

Tasha et Tracie sont des sœurs jumelles et rappeuses originaires de São Paulo, qui intègrent dans leurs compositions et productions l’influence du funk de São Paulo et de la musique brésilienne. Elles ont commencé leur carrière dans la mode avec le blog Expensive Shit en 2014, dans le but de toucher un public jeune, noir et issu des classes populaires — qui constitue aujourd’hui la majorité de leur fanbase. Désormais MCs indépendantes, elles mêlent leur travail de directrices artistiques et de stylistes à leurs projets musicaux.

Lors de ce concert, les jumelles Tasha & Tracie interpréteront des morceaux de leurs deux EPs, Rouff et Diretoria, ainsi que de leur nouvel album Yin-Yang, sans oublier leurs singles les plus récents. Parmi les titres, on retrouve “Sou Má”, un single avec la chanteuse Ludmilla, “Pisando Fofo” avec Gloria Groove, et d’autres hits.

La Chaufferie sera animée par Fumaça.

Le vendredi 27 juin 2025

de 23h59 à 06h00

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T02:59:00+02:00

2025-06-28T00:59:00+02:00_2025-06-27T07:00:00+02:00

fin : 2025-06-28T09:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, Bd de Clichy 75018 90, Bd de ClichyParis

Fervo Fluxo invite les rappeuses de São Paulo Tasha & Tracie, accompagnées des special guests Kyan, Gregory et des DJs Esteves, Ray & Anthony, pour un showcase Funk & Trap BR entre nos murs le vendredi 27 juin 2025.