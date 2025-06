Parkingstone La Machine du Moulin Rouge Paris 6 juillet 2025

ParkingStone XLVIII co-curaté avec notre cher Golce pour la première fois à La Machine (Chaufferie) est enfin sorti avec un line up ALL STARS !

✩ GOLCE ✩ (djset) / CH

@golcekummer est un DJ et artiste sonore basé entre Zurich, Paris et Bruxelles. Les DJ sets de Golce sont plus qu’une simple séquence de morceaux – ce sont des voyages immersifs qui remodèlent la perception de l’auditeur. Caractérisés par des compositions sombres et denses et des couches de bruit, ses DJ sets sont méticuleusement conçus pour déformer, déconstruire et remodeler le son.

✩ MRWIZE ✩ (live) / UK

@mrwize__ est un artiste et producteur multi-hyphénate du sud de Londres (né à Peckham/Camberwell), qui crée l’illimité. Leur son de club déconstruit tire des éléments de tous les genres de musique électronique ; hyperpop, expérimental, ambiant et hardcore, créant des mondes sonores immersifs qui brouillent les lignes entre le chaos et l’euphorie.

✩ Evanora:Unlimited ✩ (live) / US

@evanora.unlimited est un projet multimédia de l’artiste interdisciplinaire Orion Ohana, originaire d’Oakland, en Californie. Explorant la construction d’un monde, la musique, le cinéma et divers moyens de performance, Evanora:Unlimited n’est pas un pseudonyme d’artiste mais le titre d’un concept informe en constante évolution et d’un monde cinématographique mettant en scène divers personnages, auto-décrit comme « une épopée érotique de science-fiction religieuse et d’horreur basée sur des événements réels ».

✩ SHYBOI ✩ (djset) / US

@yu_who est une artiste multidisciplinaire, DJ et productrice née en Jamaïque et basée à New York, qui cherche à trouver l’harmonie à travers la perturbation sonore. En tant que créatrice positionnée entre la culture caribéenne et américaine, elle utilise le son pour interroger les idées d’identité, les notions de pouvoir, les histoires perçues et les enchevêtrements qui se produisent dans ces sujets.

✩ MVCOKO ✩ (djset) / UK

@mvcoko est un dj, producteur et fondateur de SYPHEN basé à Londres. Leur travail s’engage avec les extrémités de l’émotion – en puisant dans l’angoisse, la rage et la tension comme matériaux de base. À travers des sets superposés et narratifs, MVCOKO utilise le son comme une forme de traitement émotionnel, traçant des arcs qui oscillent entre le chaos et le calme, l’abrasion et la beauté.

Le samedi 05 juillet 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 17 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-06T02:55:00+02:00

2025-07-06T00:55:00+02:00_2025-07-05T07:00:00+02:00

fin : 2025-07-06T09:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/parkingstone/https://www.lamachinedumoulinrouge.com/?p=16607&preview=true https://fb.me/e/1Fon0PxAZ https://fb.me/e/1Fon0PxAZ

Parkingstone débarque entre nos murs le samedi 5 juillet !