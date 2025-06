PULSE : pride edition La Machine du Moulin Rouge Paris 29 juin 2025

PULSE PRIDE IS BACK

Et on a hâte de brûler une fois de plus le dancefloor avec vous — le meilleur public de Paris… et du monde !

Chaque année, c’est votre soirée préférée, la plus hot, la plus cunt, la plus attendue.

Et cette année, on fait encore mieux : une line-up de qualité, un showcase jamais vu…

Women only – Ouvert aux personnes transmasculines & non-binaires

DJs

Carla Genus / Zion / Kailys / 22heures30 / Bendovaa

SHOWCASE

✨Surprise

PERFORMANCES

Amber Vineyard / Stessy / Aoki Da Snake

HOST

Surprise

Le samedi 28 juin 2025

de 23h00 à 05h00

payant

De 19 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 21 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-29T02:00:00+02:00

2025-06-29T00:00:00+02:00_2025-06-28T06:00:00+02:00

fin : 2025-06-29T08:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/pulse-pride-edition-2/ https://www.facebook.com/events/439780635263988/ https://www.facebook.com/events/439780635263988/

La Pulse revient le samedi 28 juin pour une Pride Edition, afin de célébrer avec fierté et en communauté dans toute La Machine du Moulin Rouge !