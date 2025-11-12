La Machine présente : La Préchauffe Live, le 12 novembre 2025 ! La Machine du Moulin Rouge Paris

La Machine présente : La Préchauffe Live

Pour clôturer en beauté la saison de notre programme de résidence et d’accompagnement artistique, on investit notre Chaufferie le mercredi 12 novembre 2025 avec 5 projets Préchauffe en live !

Tout au long de la saison 2024/2025, notre équipe a soutenu ces artistes aux univers singuliers, leur offrant un accès à nos espaces et un suivi personnalisé pour faire grandir leurs ambitions.

Sheng, Mon Cher Guy, No Sex Last Night, Less-O et BABY-B présenteront chacun·e 30 minutes de live, reflet de leur évolution et de l’intensité des sessions qu’iels ont vécues entre nos murs.

Venez découvrir leurs projets et soutenir avec nous les talents de demain <3

La Machine présente : La Préchauffe Live, concerts de fin de résidence de la saison 2024/2025 ce 12 novembre 2025 !

Le mercredi 12 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

payant

8€

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

