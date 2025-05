La Madeleine d’antan Fête des métiers ancestraux – Village de la Madeleine Tursac, 31 mai 2025 10:00, Tursac.

Dordogne

Village de la Madeleine Route de la Madeleine Tursac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-05-31

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 19:00:00

Date(s) :

2025-05-31

10H-19H Découvrez la madeleine d’antan et ses animations tout au long de la journée. Métiers anciens, olympiades et soirée dansante (+6€). 9€-13,50€

Un événement exceptionnel !

Préparez-vous à entrer dans un monde parallèle où les traditions du passé prennent vie sous vos yeux ! Du 30 mai au 1er juin, La Madeleine d’Antan transforme le village en falaise de La Madeleine en un véritable théâtre vivant des métiers et des savoir-faire d’antan. Plus de 50 artisans sont attendus !

Programme de la journée du 31 Mai

Les animations ont lieu de 10h à 19h,

– Démonstrations de métiers anciens toute la journée

– Olympiades paysannes

– Atelier greffage, bouturage

– Initiation au cavage de truffes

– Fabrication du pain au levain naturel

– Visite du jardin médicinal

– Danses médiévales

– Restauration sur place

– Soirée dansante à la Ferme (+6€ l’entrée)

Gratuit pour les de 6 ans. 9€ Enfant (-de 15 ans) 13,50€ Adulte .

Village de la Madeleine Route de la Madeleine

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 36 88 lamadeleinegrandsite@gmail.com

English : La Madeleine d’antan Fête des métiers ancestraux

10H-19H Discover the madeleine of yesteryear and its activities throughout the day. Old-time crafts, olympiads and dancing (+6?). 9?-13,50?

German : La Madeleine d’antan Fête des métiers ancestraux

10H-19H Entdecken Sie die Madeleine d’antan und ihre Animationen den ganzen Tag über. Alte Handwerke, Olympiade und Tanzabend (+6?). 9?-13,50?

Italiano :

10H-19H Scoprite la Madeleine di un tempo e le sue attività durante tutta la giornata. Artigianato d’altri tempi, olimpiadi e balli (+6?). 9?-13,50?

Espanol : La Madeleine d’antan Fête des métiers ancestraux

10H-19H Descubra la Madeleine de antaño y sus actividades durante todo el día. Artesanía de antaño, olimpiadas y baile (+6?). 9?-13,50?

