La Madeleine Proust Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 36 – 36 – 39 EUR

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 18:30:00

2025-11-09

La Madeleine passe le relai

L’humoriste légendaire La Madeleine Proust est de retour sur scène ! Après 40 ans de succès avec son personnage iconique, la Madeleine a repris toutes ses notes pour lui donner un second souffle dans un tout nouveau spectacle.

Au temps du confinement et ce, dans un décor très semblable au spectacle précédent, elle fait des grands écarts entre les nouvelles technologies et le temps passé.

La Madeleine Proust, grâce à son franc parler, parle aussi d’écologie, philosophe sur l’absurdité des produits fabriqués à l’autre bout du monde, sur les médias, fait des clins d’œil au mariage pour tous, et toujours avec son bon sens donne son avis sur ce fameux confinement qui a bouleversé bien des vies.

De l’humour, de la poésie et des réflexions percutantes. Toujours à la recherche des petites madeleines de Proust, des odeurs de soupe et de gâteau de ménage.

Je viens vous faire part d’une grande nouvelle La Madeleine est de retour ! Mais … avec une autre comédienne que je vais mettre en scène. Elle aura bien sûr l’accent du Haut-Doubs, aura fait le même travail du corps que moi et saura interpréter mon texte avec tout le talent qu’elle a. Elle apportera sa propre énergie et de nouvelles trouvailles dans son jeu.

Trahissez-moi , écrivait Bashung.

Je suis très heureuse de transmettre et de passer le relai. Cette comédienne, Corinne Lordier, a déjà interprété la Madeleine (mais en voix play-back) dans le spectacle La Madeleine Proust fait le Tour du monde) où nous étions en fait, dans certains tableaux, deux Madeleine !

Lola Sémonin .

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

