La Madeleine sans Proust : un mariage mondain à la Belle Époque Musée Jean-Jacques Henner Paris

En 2017, la

restauration du film du mariage d’Armand de Gramont, duc de Guiche, et Élaine

Greffulhe à l’église de la Madeleine à Paris en 1904 a donné lieu à un scoop d’ampleur

internationale : on a prétendu que Marcel Proust y apparaissait, pour la

première fois au cinéma !

En prenant ce film comme point de départ, Jean-Christophe Antoine, membre de la

Société des amis de Marcel Proust, vous propose de plonger dans l’ambiance

d’un mariage parisien mondain à la Belle Époque.

Il présentera une étude illustrée de cette cérémonie mondaine, depuis l’entrée

de la jeune fille dans le Monde, jusqu’aux lettres écrites à ses parents aux

lendemains de la nuit de noces. Anecdotes familiales, belles toilettes et

musique seront le cadre d’une analyse de ces rites nuptiaux très particuliers.

Et selon l’esprit de certaines soirées de la Belle Époque, la conférence sera

suivie d’un petit jeu.

Le conférencier : Jean-Christophe Antoine est ingénieur polytechnicien et membre de la Société des amis de Marcel Proust.

Conférence autour du mariage d’un ami de Marcel Proust avec petit film et extraits musicaux

Le jeudi 05 février 2026

de 15h00 à 16h30

payant

8 euros, (tarif réduit : 6 euros).

Le billet d’entrée pour la conférence permet la visite du musée ainsi que celle du Musée Gustave-Moreau.

Public jeunes et adultes.

Musée Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris

https://musee-henner.fr/



