La Madeleine sans Proust : un mariage mondain à la Belle Époque Musée Jean-Jacques Henner Paris jeudi 5 février 2026.
En 2017, la
restauration du film du mariage d’Armand de Gramont, duc de Guiche, et Élaine
Greffulhe à l’église de la Madeleine à Paris en 1904 a donné lieu à un scoop d’ampleur
internationale : on a prétendu que Marcel Proust y apparaissait, pour la
première fois au cinéma !
En prenant ce film comme point de départ, Jean-Christophe Antoine, membre de la
Société des amis de Marcel Proust, vous propose de plonger dans l’ambiance
d’un mariage parisien mondain à la Belle Époque.
Il présentera une étude illustrée de cette cérémonie mondaine, depuis l’entrée
de la jeune fille dans le Monde, jusqu’aux lettres écrites à ses parents aux
lendemains de la nuit de noces. Anecdotes familiales, belles toilettes et
musique seront le cadre d’une analyse de ces rites nuptiaux très particuliers.
Et selon l’esprit de certaines soirées de la Belle Époque, la conférence sera
suivie d’un petit jeu.
Le conférencier : Jean-Christophe Antoine est ingénieur polytechnicien et membre de la Société des amis de Marcel Proust.
Conférence autour du mariage d’un ami de Marcel Proust avec petit film et extraits musicaux
Le jeudi 05 février 2026
de 15h00 à 16h30
payant
8 euros, (tarif réduit : 6 euros).
Le billet d’entrée pour la conférence permet la visite du musée ainsi que celle du Musée Gustave-Moreau.
Public jeunes et adultes.
Musée Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris
https://musee-henner.fr/
