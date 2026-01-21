La Madeleine sans Proust : un mariage mondain à la Belle Époque Musée national Jeau-Jacques Henner Paris Jeudi 5 février, 15h00 8 euros (tarif réduit : 6 euros). Le billet d’entrée pour la conférence permet la visite du musée ainsi que celle du musée Gustave-Moreau.

Conférence autour du mariage d’un ami de Marcel Proust, avec petit film et extraits musicaux

En 2017, la restauration du film du mariage d’Armand de Gramont, duc de Guiche, et Élaine Greffulhe à l’église de la Madeleine à Paris en 1904 a donné lieu à un scoop d’ampleur internationale : on a prétendu que Marcel Proust y apparaissait, pour la première fois au cinéma !

En prenant ce film comme point de départ, Jean-Christophe Antoine, membre de la Société des amis de Marcel Proust, vous propose de plonger dans l’ambiance d’un mariage parisien mondain à la Belle Époque.

Il présentera une étude illustrée de cette cérémonie mondaine, depuis l’entrée de la jeune fille dans le Monde, jusqu’aux lettres écrites à ses parents aux lendemains de la nuit de noces.

Anecdotes familiales, belles toilettes et musique seront le cadre d’une analyse de ces rites nuptiaux très particuliers.

Et selon l’esprit de certaines soirées de la Belle Époque, la conférence sera suivie d’un petit jeu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T16:30:00.000+01:00

Musée national Jeau-Jacques Henner 43 avenue de Villiers Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris 75017 Paris



